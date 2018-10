Nowi sędziowie SN rozpoczęli pracę. Przywitały ich protesty i okrzyki "konstytucja"

Bono, Tusk... i "konstytucja". Zdjęcie z gabinetu szefa Rady Europejskiej obiegło media na całym świecie. Donald Tusk podarował liderowi U2 w prezencie plakat, który nazwał symbolem polskich nadziei i problemów. Lider U2, który sam siebie nazywa "fanem Europy" przybył do siedziby Parlamentu Europejskiego by rozmawiać między innymi o problemach Afryki. Były uściski dłoni, były rozmowy. O tym, jak pomagać ludziom, ale przede wszystkim - jak nadać pojęciu "Europejczyk" nowy blask. Bono chce ocieplić wizerunek Unii i promować europejskość. Jak mówił - to właśnie zadanie dla artystów.

