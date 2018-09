Pytają o adres, "bezczelnie okłamują". Nawet 60 proc. fałszywych zgłoszeń na numer 999

- Nie podają adresu. Nawet jeżeli pytamy: proszę podać dokładny adres, skąd pan dzwoni? To odpowiadają na to pytanie, że dzwonią z komórki, z pokoju, z kuchni, z łazienki - mówi o swojej pracy Anna Goździejewska, dyspozytor medyczny.

Ale to nie stres dzwoniących jest największym wrogiem dyspozytorów. Po latach pracy potrafią poprowadzić rozmowę tak, aby zgłaszający się uspokoił.

Największym problemem dyspozytorów jest odsiać zgłoszenia prawdziwe od fałszywych. A tych drugich jest sporo. Jak podaje Jakub Bonawentura Wakuluk, kierownik dyspozytorni medycznej w Poznaniu, fałszywych zgłoszeń jest nawet około 60 procent. - Ludzie dzwonią, żeby zapytać o adres, o aptekę, o stomatologa - wymienia Anna Goździejewska. - Jest mnóstwo takich telefonów, które nie powinny blokować naszej linii alarmowej - dodaje.

Dyspozytorzy pokazują też przykłady takich zgłoszeń, które są omawiane na specjalnych szkoleniach.

Dzwoniąca kobieta: Taka jakaś nieprzytomna jestem. Jakoś tak rano nie mogę wstać.

Dyspozytor: Ale to pani jest nieprzytomna?

K: No ja jestem jakaś taka nieprzytomna.

D: Jeżeli pani mówi, że jest nieprzytomna, a ze mną rozmawia, to raczej pani jest przytomna.

Wezwanie karetki pogotowia jest uzasadnione tylko w stanach nagłych i zagrożenia życia. Po receptę, skierowanie do specjalisty czy badanie należy udać się do lekarza rodzinnego.

"Każda sekunda jest na wagę złota"

- W tym samym połączeniu ludzie są w stanie bezczelnie okłamywać nas, że po prostu jest zupełnie inaczej i nagle się stan pogorszył. I ten zespół niestety musimy wysłać - mówi dyspozytor medyczny Kamil Borucki.

A kiedy karetka naprawdę jest potrzebna, a została wysłana na przykład do bólu głowy, dyspozytorzy zmuszeni są wysłać ambulans z innej stacji pogotowia. Nawet z innego miasta.

- Przedostać się przez miasto, przedostać się przez te wszystkie korki, ileś minut to zajmuje. Każda minuta, każda sekunda jest na wagę złota - podkreśla Borucki.

Dlatego ratownicy apelują, by nie dzwonić pod numer alarmowy, kiedy nasze życie lub zdrowie nie jest zagrożone. - Wystarczyłoby, żeby osoby, które dzwonią i proszą o pomoc po prostu mówiły prawdę. Jeżeli jest coś przewlekłego, to dajmy szansę tym, którzy potrzebują tej pomocy nagle i nie mają czasu czekać na pomoc - apeluje Anna Goździejewska.

