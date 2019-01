Jedna czwarta nauczycieli na L4. Lekcję poprowadził prezydent Szczecina

Wotum nieufności odrzucone. Theresa May zostaje na czele brytyjskiego rządu. Stanowisko utrzymała, ale powodu do radości nie ma. Gigantyczny chaos zostaje. Pytanie o brexit także. Premier zaapelowała do posłów wszystkich ugrupowań o "zjednoczenie się, postawienie interesu narodowego na pierwszym miejscu i zrealizowanie woli wyrażonej w referendum" o wyjściu kraju z Unii Europejskiej.

