Młodzi odwiedzają siedziby partii. Zostawiają swoją odezwę klimatyczną

Marian Banaś zapowiada, że weźmie bezpłatny urlop i grozi pozwem. Prezes NIK zapowiedział, że dopóki CBA nie zakończy kontroli jego oświadczeń majątkowych, to usunie się w cień. Kontrola ma potrwać co najmniej do drugiej połowy października. Marian Banaś utrzymuje, że nie wiedział, że w jego kamienicy ludzie z półświatka przestępczego związanego z sutenerstwem prowadzili hotel na godziny.

