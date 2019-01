Kierowca okazał się mordercą. Dramatyczna walka policjantki o życie

Odpowiada za zabójstwo byłej żony, grozi mu dożywocie. Przez 19 lat nikt nie wiedział, co stało się z młodą kobietą. Rok temu jej ciało znaleźli policjanci z archiwum X. Było zamurowane. We wtorek przed sądem stanął mąż ofiary. Daniel M. nie przyznaje się do winy.

