"Przepaść", "duże dysproporcje". Ekonomia osią kampanii na Mazowszu

W Krakowie trwa 12. edycja festiwalu Mastercard Off Camera. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Oglądanie na sportowo - to hasło doskonale oddaje to, co organizatorzy przygotowali dla kinomanów. Zadbano nawet o profesjonalną rozgrzewkę.

»