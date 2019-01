Sprzęt z serduszkiem, który uratował Klarę. "Czułam się, jakby ktoś bliski nad nią czuwał"

10 stycznia 2019, 12:10

Już w niedzielę 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sposobów na wsparcie orkiestry jest wiele: zbiórki, przelewy, licytacje. Liczy się każda złotówka. Bo każda złotówka może pomóc w takich sytuacjach jak ta, o której opowiada pani Emilia Pawlak, mama Klary. Klara urodziła się o trzy miesiące za wcześnie. Po narodzinach dwa i pół miesiąca walczyła w inkubatorze o życie. Dziś roczna dziewczynka ma się już dobrze i głośno daje o tym znać. Ale, jak przyznaje pani Emilia, wtedy nie spodziewała się, że wszystko skończy się dobrze. - Ten sprzęt doprowadzał tlen do jej organizmu, do jej mózgu przede wszystkim. I był oklejony serduszkami. Dla mnie to było o tyle ważne, bo czułam się jakby czuwał nad nią ktoś bliski - opowiada pani Emilia.