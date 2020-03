Około 500 osób w Polsce poddanych kwarantannie domowej. Jak wygląda procedura?

NFZ uruchomił w całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Czytaj więcej: Jak chronić się przed koronawirusem?

Czytaj więcej: Co zrobić po powrocie z Włoch?

Ile osób i kto z otoczenia pierwszego polskiego pacjenta zakażonego koronawirusem został objęty kwarantanną? Nie wiadomo. Minister zdrowia zdradził jedynie, że nie jest to grupa duża.

- Wszystkie osoby, które miały kontakt z tym pacjentem, zostały objęte kwarantanną domową i są pod nadzorem służb sanitarnych - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zamknięci w domu, by zminimalizować ryzyko. Jak Chińczycy radzą sobie z kwarantanną? Jak przetrwać kwarantannę, podczas której przez dwa tygodnie nie wolno wychodzić z domu? Z takim... Taką kwarantanną łącznie w Polsce objętych jest około 500 osób, z czego ponad 200 to uczniowie z dwóch internatów w Policach. Jak zapewnia minister zdrowia, wszystkie próbki pobrane w Policach dały wynik ujemny. Decyzją Powiatowego Inspektora sanitarnego - kwarantanna uczniów potrwa co najmniej do niedzieli.

Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego, tłumaczy, że jest to związane z tym, że okres inkubacji koronawirusa wynosi do czternastu dni, a pierwsze objawy pojawiają się po około pięciu dniach od zakażenia. Zgodnie z procedurami - ścisłej izolacji i leczeniu poddaje się tylko osoby zakażone.

Kwarantannie poddawane są osoby zdrowe, które nie wykazują żadnych objawów choroby, ale mogły mieć kontakt z osobą zakażoną lub przebywać w miejscu, w którym mogły mieć kontakt z wirusem.

- Liczy się jedno, jak dobrze potrafimy sięgnąć do kontaktów i jak będziemy postępowali z osobami - dodaje profesor Włodzimierz Gut.

Jedna z najskuteczniejszych broni

Kwarantanna w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa jest jedną z najskuteczniejszych broni. W przypadku pojawienia się pierwszej osoby z zakażeniem, tak zwanego "pacjenta zero", ustala się wszystkie osoby, z którymi mógł mieć kontakt w okresie. Te osoby, nawet jeśli nie zostały zakażone, profilaktycznie zostają poddane kwarantannie. Wirus nie może się rozprzestrzeniać i przestaje być zagrożeniem.

- W tym początkowym ognisku w Wuhan nie diagnozowano przypadków łagodnych, interpretując je, jako infekcje górnych dróg oddechowych. Nie widziano w ogóle przypadków skąpo objawowych. Wręcza absolutnie nie zwracano uwagi na możliwości istnienia zakażeń bezobjawowych - wyjaśnia profesor Robert Flisiak, prezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Stąd szybki rozwój koronawirusa w początkowym etapie w Chinach. Kwarantanną mogą być objęte pojedyncze osoby, całe obiekty, tak jak internaty w Policach, lub całe miasta jak we Włoszech. W przypadku koronawirusa czas trwania kwarantanny domowej wynosi czternaście dni. W tym czasie należy po prostu zostać w domu i zrezygnować z kontaktów z innymi osobami. W tym również z rodziną.

- Jeśli nie wystąpią u nich objawy, kwarantanna przez okres dwóch tygodni odbędzie się, to osoby są zwolnione, nie muszą być nawet badane - mówi profesor Włodzimierz Gut.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek objawy, osoba zostaje poddana ścisłej izolacji i leczeniu, a do kwarantanny zostają włączone wszystkie osoby, które miały z nią kontakt.





Autor: Tomasz Pupiec / Źródło: Fakty w Południe