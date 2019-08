Lewica uzupełniła stawkę. Szykują się ciekawe pojedynki "jedynek"

19 sierpnia 2019, 12:24

Znane są już "jedynki" w nadchodzących wyborach do Sejmu. W stolicy o głosy wyborców powalczą Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna, Adrian Zandberg i Władysław Teofil Bartoszewski. Do wyborów zostało 56 dni. Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica mają w ten poniedziałek przedstawić wspólną listę kandydatów do Senatu.