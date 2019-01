"Nie przyjmujemy rezygnacji". Czy zmiana decyzji Owsiaka jest możliwa?

Promyk nadziei dla Wisły Kraków. Po dwunastu latach do klubu wraca Kuba Błaszczykowski. Były kapitan reprezentacji rozwiązał kontrakt w Niemczech i dla "Białej Gwiazdy" może grać nawet za darmo. Pytanie, czy będzie miał do tego okazję, bo Wiśle nadal daleko do finansowej płynności.

