"Grzegorz wie, ja wiem. Czekamy na tę decyzję". Powyborcze rozliczenia w PO

12 czerwca 36-letni pracownik z Ukrainy zasłabł podczas pracy w zakładzie pod Nowym Tomyślem. Właścicielka firmy zakazała pracownikom wzywać karetki i wywiozła go do lasu, 120 km od miejsca pracy. Nieżyjącego mężczyznę znalazł leśniczy. Jest akt oskarżenia przeciwko Grażynie F. - zarzut dotyczy nieudzielenia pomocy. Oskarżony został też inny ukraiński pracownik firmy. Serhij H. został oskarżony o utrudnianie śledztwa i zacieranie śladów. On sam twierdzi, że został do tego zmuszony przez Grażynę F.

