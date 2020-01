Te aukcje to hity. Medal Olgi Tokarczuk, Knight Rider, kolacja z Tysonem, spotkanie z Lewandowskim

Sędzia Paweł Juszczyszyn wzywa do sądu w Olsztynie szefową Kancelarii Sejmu. Chce, by Agnieszka Kaczmarska osobiście wyjaśniła, dlaczego nie wykonała polecenia sądu i nie przekazała list poparcia do nowej KRS. Pytanie - czy się stawi i wyjaśni - na razie oficjalnej odpowiedzi nie ma, bo nie ma jeszcze oficjalnego wezwania.

