"Dużo z polaka i anglika zadają". Eksperci podpowiadają, jak radzić sobie z pracami domowymi

Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny, podejrzanego o zbrodnię, za którą niesłusznie skazano przed laty Tomasza Komendę. Norbert B. to drugi z mężczyzn, który 21 lat temu miał zgwałcić i zabić 15-letnią Małgosię z Miłoszyc. Sąd we Wrocławiu zdecydował się go dziś tymczasowo aresztować.

