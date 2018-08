Dziś startuje Top Of The Top. Na początek jubileusz Lady Pank

Zalane budynki i ulice, a nawet samochody płynące rzeką niczym zabawki. To krajobraz po gwałtownych burzach, które przeszły nad miastem Little Falls w amerykańskim stanie New Jersey. Jeden z mieszkańców miasta nagrał jak auta płyną rzeką, zderzają się ze sobą i tłoczą przy moście. Wszystko dlatego, że ulewny deszcz doprowadził do wystąpienia z brzegów rzeki, która przepływa niedaleko salonu samochodowego. Właściciel firmy poinformował, że silny nurt porwał w sumie 16 samochodów. Wszystkie auta są pełne błota i kamieni i nie nadają się już do użycia.

