Wandale zniszczyli kilkadziesiąt nagrobków na cmentarzu w Bytomiu

Biskup bydgoski Jan Tyrawa stanął w czwartek przed sądem. Zeznawał w procesie dotyczącym odszkodowania, jakiego domaga się od kurii bydgoskiej i wrocławskiej były ministrant wykorzystywany seksualnie przez księdza. Jak twierdzi powód, biskupi wiedzieli o skłonnościach duchownego Pawła K., a mimo to nie odsunęli go od pracy z dziećmi, tylko przenosili z parafii do parafii. To jeden z przypadków pedofilii w Kościele, o którym wspomina głośny film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".

