"Zakochałam się w nim od razu". Nauczycielka adoptowała niepełnosprawnego ucznia

Lekarze robili wszystko co w ich mocy. Specjalistyczna aparatura też nie zdołała pomóc. Nie żyją dwaj chłopcy, którzy wpadli do zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. U obu doszło do zatrzymania akcji serca. Nie udało się jej przywrócić. Do szpitala trafili w głębokiej hipotermii, w skrajnie ciężkim stanie. Obaj byli wychowankami domu dziecka. Wczoraj rano placówka poinformowała o ich ucieczce. Do wypadku doszło po południu.

