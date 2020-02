Wiktoria ma ciężką wadę serca, Dominik staje tylko dzięki protezie. Obydwoje znaleźli rodziny zastępcze

Skutki potężnego sztormu, nazywanego również orkanem Sabina, dały się we znaki mieszkańcom północnej Hiszpanii. Żywioł spowodował też gigantyczne straty w Wielkiej Brytanii. Na skutek sztormu zginęły dwie osoby. Brytyjski instytut meteorologiczny ostrzega, że to nie koniec niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Do Wielkiej Brytanii zbliża się kolejny sztorm o nazwie Dennis, który może spowodować utrudnienia w transporcie i doprowadzić do powodzi.

»