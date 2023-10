Zrezygnowali z samorządu lub europarlamentu na rzecz Wiejskiej. Kto ich teraz zastąpi?

Czeka też Inowrocław, Piła, czy Sopot. - Mamy teraz jakąś dziurę, bo ja już nie jestem prezydentem miasta i już nie mogę podpisać papierów. Pełnomocnictwa ma sekretarz miasta. To jest nieporozumienie zupełne, bo przecież mogło to być po zaprzysiężeniu - zwraca uwagę Karnowski.

Podobna sytuacja jest tam, gdzie władzę sprawuje wójt czy burmistrz. Radny Suwałk Jacek Niedźwiedzki też przenosi się na Wiejską. Na listach wyborczy znalazło się wielu radnych - ich zastępuje się kolejnymi osobami, które w wyborach samorządowych zdobyły największe poparcie. - To jest taki naturalny etap człowieka w życiu, tak jak w sporcie - z turniejów wojewódzkich aż do ogólnopolskich. Teraz będę w Sejmie, będę pracował na rzecz regionu, miasta Suwałki- zapewnia Niedźwiedzki .

Nowy europoseł, Witold Pahl, zaskoczony

Wybory uzupełniające odbywają się tylko w gminach poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Jak się okazuje, nie tak oczywiste będzie zastąpienie eurosposłów. Bartosz Arłukowicz, zasiadając w Parlamencie Europejskim, kandydował do Sejmu. Mandat posła zdobył. - Decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych to była trudna decyzja, ale w sytuacji politycznej, która w Polsce była, podjąłem ją, licząc się automatycznie z utratą mandatu europosła - wyjaśnia Arłukowicz.

Mandat Arłukowicza przeszedł na kolejną osobę z listy z największym poparciem w wyborach do Parlamentu Europejskiego sprzed czterech lat - Elżbietę Polak. Jednak ona również dostała się do Sejmu. Kolejny na liście jest poseł Jarosław Rzepa, ale on także zdobył w tych wyborach mandat. Dalej miejsce w europarlamencie przypadłoby Jolancie Fedak, jednak posłanka PSL zmarła 3 lata temu. Zatem mandat obejmie Witold Pahl - były wiceprezydent Warszawy, sędzia Trybunału Stanu. - Bardzo duże zaskoczenie. Obowiązek, który powinienem, który chcę realizować, który w trakcie kampanii wyborczej wspólnie z panem ministrem Arłukowiczem przedstawiliśmy wyborcom, trzeba konturować - deklaruje Pal.

Europoseł zza krat, Włodzimierz Karpiński

Podobna sytuacja jest w Lublinie. Dotychczasowy europoseł z tego okręgu - Krzysztof Hetman - dostał się do Sejmu. Za nim w kolejce do Brukseli była Joanna Mucha, ale także zdobyła mandat posła. - Wolę polską politykę, bo tu jest wiele spraw do załatwienia, do zrobienia. My mamy Polskę do naprawienia i ja chcę uczestniczyć w tej naprawie, więc nawet przez chwilę nie rozważałam ewentualności objęcia mandatu po Krzysztofie Hetmanie - tłumaczy Mucha.