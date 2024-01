Żony rosyjskich żołnierzy przyszły do sztabu wyborczego Putina. "Kto do nas wróci?"

W Rosji ukraińskie drony uszkodziły infrastrukturę energetyczną. W ostatnich dniach to kolejny taka akcja. Ukraińska armia poinformowała, że wykorzystała drona kamikaze polskiej produkcji do zniszczenia systemu obrony powietrznej agresora. Jednocześnie w Rosji coraz głośniej wybrzmiewają pytania o wojnę w Ukrainie. Kilka kobiet, obawiających się o życie swoich mężów, przyszło do sztabu wyborczego Władimira Putina w Moskwie.

Rosjanie jednak też wykorzystują bezzałogowce, i to coraz częściej. - W obwodzie sumskim Rosjanie zrobili się bardziej aktywni. Zaczęli używać dronów. Wcześniej tego nie robili, ale jakiś miesiąc temu to się zmieniło i za każdym razem są coraz bliżej - poinformował "Rolnik", żołnierz ukraińskiej armii.

Wizyta Rosjanek w sztabie wyborczym

Kilka Rosjanek mówiło głośno o tym, że czeka na swoich mężów, którzy z rozkazu Moskwy szturmują Ukrainę. - Chcemy wiedzieć, co mamy robić, przechodząc przez to nasze osobiste piekło. Jak spać, jak jeść, kiedy naszych najbliższych i ukochanych nie ma obok nas - mówi Ksenia.

Kobiety z pytaniami i obawami o życie swoich mężów przyszły do sztabu wyborczego Władimira Putina w Moskwie. Spotkały się z tymi, którzy ślepo wierzą, że wojna w Ukrainie to rzekoma obrona Rosji przed niebezpieczeństwem z zewnątrz. - Ministerstwo Obrony wydało swoje pieniądze, to teraz trzeba wycisnąć wszystko z naszych chłopców? Wycisnąć z nich ostatki życia? I kto do nas wróci? Wyślą nam kikuty ich rąk albo nóg? A może wrócą, ale chorzy, bez nóg, albo bez rąk? Nie wiesz, co tam się dzieje? - pytała Marija Andriejewa, żona rosyjskiego żołnierza.