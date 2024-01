Żołnierze znów grają z WOŚP. "Można zobaczyć, jak to jest być terytorialsem"

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w niedzielę. Zagra cała Polska, a wraz z nią kawał świata. Wszystko to dla zdrowych płuc - małych i dorosłych. Za zebrane pieniądze kupiony zostanie sprzęt do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Po ośmiu latach do grania z WOŚP wraca wojsko. Żołnierze przygotowali atrakcje dla odwiedzających na błoniach Stadionu Narodowego.