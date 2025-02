Zełenski próbuje osiągnąć przewagę przed szczytem w Monachium. Trump: on chce dobić targu

Przed Konferencją Bezpieczeństwa w Monachium trwają dyplomatyczne wysiłki, żeby pokój w Ukrainie stał się realną wizją. Do Kijowa w tym tygodniu ma przyjechać delegacja amerykańskich wysłanników. Już wiadomo, że Wołodymyr Zełenski w Niemczech spotka się z wiceprezydentem JD Vancem, a wcześniej być może dojdzie też do rozmowy Zełenski-Trump. Im słabsza będzie Rosja, tym koniec wojny będzie bliższy - powtarza Kijów i dlatego atakuje strategicznie ważne cele na terytorium agresora.

Będzie rozmowa Zełenski-Trump?

- Prawdopodobnie tak - odpowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapytany o to, czy będzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim w tym tygodniu. - On chce dobić targu. Myślę, że obie strony chcą zawrzeć umowę. Ale zobaczymy. Gdybym był prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. To nigdy by się nie wydarzyło. Miliony ludzi nie żyją - dodaje.