"Zbrojne ramię PiS-u. Dlaczego byli gotowi zamieść te sprawy pod dywan"

- Rządy Prawa i Sprawiedliwości absolutnie chroniły i rozciągały parasol nad narodowcami - wskazuje Dariusz Joński, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. - Dzisiaj raport Adama Bodnara to potwierdza - mówi Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Chodzi o raport, w którym na 200 zbadanych postępowań w 163 prokuratorzy stwierdzili istotne nieprawidłowości. Są to postępowania, co do których istniało podejrzenie, że ingerowano w nie z przyczyn politycznych.