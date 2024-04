Zbliża się kolejna edycja biegu Wings for Life. Każdy może wziąć udział, gdziekolwiek, dzięki aplikacji

W najbliższą niedzielę w Poznaniu wystartuje bieg Wings for Life. Odbędzie się on także w innych lokalizacjach w Polsce. Od lat biegi pod tą nazwą cieszą się dużą popularnością.

Miejsc już prawie brak, choć biegać w tym roku tylko w Polsce można aż w 24 lokalizacjach. Zarówno w miastach większych, i w mniejszych, a nawet na wsiach. Wszyscy biec będą do wspólnej mety.

- 100 procent opłat wpisowych i dotacji zebranych w czasie biegu i komunikacji wędruje na konto Fundacji "Wings for Life", która finansuje badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym - informuje Ignacy Kraszewski, współorganizator "Wings for Life" w Polsce.

Jedyny w swoim rodzaju bieg. Zawodnicy z całego świata startują jednocześnie

To jedyny taki bieg na świecie, gdzie nie ma konkretnej mety, bo meta goni ich. Zawodnicy z całego świata startują jednocześnie o godzinie 13 polskiego czasu, a pół godziny później na trasę wyrusza samochód pościgowy, z początku jadąc z prędkością 14 km/h, z czasem sukcesywnie przyspieszając. - Kiedyś było tak, że kończyliśmy tam na 22-24 kilometry na godzinę. Dzisiaj to już jest koło 32 - komentuje Adam Małysz, który również w poprzednich edycjach prowadził samochód.

Zawodnicy walczą o to, aby przebiec jak najdłuższy odcinek drogi, zanim dogoni ich samochód. W zeszłym roku najlepsza wśród kobiet na świecie była Katarzyna Szkoda. Przebiegła ponad 55 kilometrów. Większość uczestników nie biegnie jednak dla wyniku.

- Jest naprawdę wspaniała atmosfera. Biegną ludzie, którzy pchają dzieci z przodu z wózkami, osoby z niepełnosprawnościami na wózkach, w endoszkieletach - opowiada Małysz. - Ludzie, którzy stoją przy drodze bardzo często bardzo fajnie na to reagują, i to jest taka pozytywna rzecz - dodaje.

Dzięki dziesięciu edycjom Wings for Life zebrano ponad 43 miliony euro na badania, które pomagają osobom z urazami rdzenia kręgowego. Dzięki tym funduszom wsparto blisko 300 projektów badawczych w 20 krajach. Adam Małysz kolejny rok z rzędu bierze udział w tym wydarzeniu, które już dawno przestało być jedynie imprezą sportową, a w Polsce dodatkowo ma swoją mocną pozycję.

- My jako Polska naprawdę jesteśmy wyjątkowi, jeśli chodzi o pomaganie, ale nie tylko pomaganie - zwraca uwagę Małysz. - Wydaje mi się, że chyba w pięć minut wyprzedały się wszystkie numery startowe, jeśli chodzi o bieg w Poznaniu - podsumowuje.

Biegać wspólnie z Wings for Life można właściwie wszędzie

Zapisy na biegi stacjonarne skończyły się już w listopadzie, ale za pośrednictwem specjalnej aplikacji Wings for Life World Run biegać wspólnie z Wings for Life można właściwie wszędzie.

- Ktoś, kto ściągnie sobie aplikację "Wings for Life", zarejestruje się, to tak naprawdę czy jest na Mazurach, czy w górach, o tej 13 naciska "start", rusza, i ile przebiegnie w takim miejscu zostanie sklasyfikowany w tej światowej klasyfikacji - informuje Jakub Przygoński, ambasador "Wings for Life".