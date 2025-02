Za rządów PiS-u stworzono wystawę zniszczonych czołgów rosyjskich. Eksponaty stanowiły zagrożenie

W 2022 roku ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości otworzył wystawę zniszczonych rosyjskich czołgów. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przychodziły na nią całe rodziny. Jak się okazało po czasie, w czołgach były granaty i amunicja - mogło dojść do tragedii. Sprawą zajmuje się prokuratura.

- Ten zniszczony przez ukraińskich żołnierzy rosyjski sprzęt jest dowodem na to, że determinacja, odwaga i profesjonalizm pozwala na pokonanie rosyjskiej armii - tak mówił w czerwcu 2022 roku ówczesny szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, kiedy osobiście otwierał wystawę zniszczonych rosyjskich czołgów na Placu Zamkowym w Warszawie.

Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem

Czołgi stały w samym centrum, tuż przy kolumnie Zygmunta, przez kilka tygodni. Później były wożone po innych polskich miastach. Trafiły między innymi do Poznania.

- Ten sprzęt miał służyć do napaści. I kolejny raz to była napaść na Ukrainę. Możliwość zobaczenia tego na żywo, dotknięcia, myślę, że jeszcze bardziej do nas przemawia - wskazał Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.