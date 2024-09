"Z czym zostajemy? Z niczym". W całym kraju trwają zbiórki darów dla powodzian

W Stargardzie wolontariusze mogą sami odebrać dary. - Mamy super ekipę, super ludzi tutaj z busami, samochodami, którzy pojadą do domu, pojadą do Stargardu, przywiozą tutaj za was to, a my wszyscy tylko to zbierajmy - apeluje Michał Łozowski, organizator zbiórki w Stargardzie.