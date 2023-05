Wypadki w górach. Nieważne, że jest wiosna. Na wysokościach jest potrzebny sprzęt zimowy

Czarna seria

Do tragedii doszło także po słowackiej stronie Tatr. W Fatrze matka z trójką małych dzieci wybrała się na bardzo trudny Zbójnicki Chodnik. Kobieta potknęła się i spadła w przepaść. Zginęła na oczach dzieci. Ostatni weekend dla ratowników TOPR był bardzo intensywny. Ratownicy w Tatrach od piątku do niedzieli nieśli pomoc piętnastu osobom.

W tej sytuacji zawiódł brak wyobraźni - z Doliny Kondratowej ratownicy musieli sprowadzić pięciu turystów. Trzech z nich było rannych. Żaden nie miał odpowiedniego przygotowania i sprzętu na taką wyprawę. W sobotę ratownicy otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która, schodząc z Rakonia, upadła i nie mogła się już sama poruszać. Została zabrana śmigłowcem do szpitala. - Być może liczą na to (turyści - przyp red.), że ominą te trudne warunki śnieżne. Być może liczą na to, że zatrzymają się w schronisku i dalej nie pójdą, a potem przychodzi chęć "a może jednak wyżej". Nie wiadomo, co nimi kieruje. Ważne jest, że na pewno podejmują złe decyzje, idąc w góry bez sprzętu zimowego - alarmuje Maciej Bielawski.