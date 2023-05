Wypadek autokaru w Niemczech. "Pierwsze rzeczy, które pamiętam, to krzyki, dźwięk tłuczonego szkła"

Optymistyczne komunikaty płyną z niemieckich szpitali, do których trafili Polacy ranni w wypadku na autostradzie A12. Większość je już opuściła. Najciężej poszkodowana osoba jest już po operacji.

Kobieta, która najbardziej ucierpiała we wtorkowym wypadku polskiego autokaru na autostradzie A12 między Świeckiem a Berlinem, jest już po operacji. - Była zakleszczona, co samo w sobie oznacza, że mogła mieć różne obrażenia, które wymagały zabiegów operacyjnych. Takie zabiegi przeszła. Leczy się, ale stan stabilny - wyjaśnia Marek Król, konsul RP w Berlinie.

W niemieckich szpitalach wciąż jest hospitalizowanych 12 osób. Patrząc na to, jak wygląda autokar, to cud, że nikt nie zginął.

Większość poszkodowanych Polaków wraca do domów z lekkimi obrażeniami. Moment wypadku pamiętają jak przez mgłę. - Pierwsze rzeczy, które pamiętam, to krzyki, dźwięk tłuczonego szkła - mówi poszkodowany w wypadku Patryk Kurek, który moment po zderzeniu wylądował na podłodze autokaru.

Przebieg wypadku

Był wtorek około godziny 12:30. Autokar z polskimi pasażerami jechał niemiecką autostradą w stronę Berlina - około pięćdziesięciu kilometrów od polskiej granicy. Do wypadku doszło przy węźle Storkow. Kierowca autokaru jechał lewym pasem, pasem obok jechała ciężarówka. Na prawym pasie pojawił się korek. Żeby go ominąć, kierowca ciężarówki zaczął zjeżdżać na lewy pas. Uderzył w polski autokar i zepchnął go na bariery energochłonne.