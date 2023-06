Wychowanie dziecka jest coraz droższe. Rodzice nie chcą jednak oszczędzać

- Jedzenie i produkty spożywcze są takim obszarem, gdzie trzeba rozważać, co jest warte, a z czego trzeba zrezygnować - uważa Łucja. Eksperci z Centrum imienia Adama Smitha policzyli, że wydatki na dziecko w Polsce wzrosły w 2022 roku o niemal 17 procent, czyli przewyższyły i tak wysoką inflację w tym samym okresie. - Dzieci są kategorią bardzo ważną dla Polaków i to jest taka trochę ekonomia behawioralna. Mimo że koszty rosną, to nie jest to taki czynnik, który decyduje o tym, że drogo kosztuje, to nie będziemy tych dzieci mieli - wyjaśnia Anna Gołębicka, ekonomistka z Centrum imienia Adama Smitha.