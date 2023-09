Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Co zrobić, by wziąć udział w wyborach?

Od 1 września do 12 października wyborcy mogą pobierać zaświadczenie o prawie go głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Urzędnicy zachęcają, by nie czekać z tym do ostatniej chwili.

Nie trzeba u siebie, można w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Ale aby 15 października móc tam zagłosować - trzeba mieć specjalne zaświadczenie. Urzędy gminy od 1 września do 12 października przyjmują wnioski o ich wydanie. Takie zaświadczenie jest wydawane od ręki, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Już pierwszego dnia z tej możliwości w szczecińskim urzędzie miasta skorzystała pani Anna. - Trwa to maksymalnie dwie minuty. Nie wiem jeszcze konkretnie, w której gminie będę się znajdować w tym czasie i w którym lokalu wyborczym będę chciała głosować, więc to jest najlepszy sposób na to, żeby nie musieć się tym martwić w dniu głosowania - tłumacz pani Anna, mieszkanka Szczecina. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Nie trzeba tego robić osobiście. Zaświadczenie składa się na wniosku z własnym podpisem. Podobnie jak upoważnienie.

Zmiana miejsca głosowania - kto może wnioskować?

O zmianę miejsca głosowania starać się mogą wszyscy wyborcy. Taki dokument upoważnia do głosowania gdziekolwiek, ale jeśli w ostatniej chwili zmienimy zdanie i zdecydujemy, żeby zagłosować w dotychczasowym miejscu głosowania - też to będzie z tym zaświadczeniem możliwe. Nowością jest to, że zaświadczenie może pobrać osoba, która nie jest nigdzie zameldowana i czasowo przebywa na terenie danej gminy. - Sprawdzamy tylko wtedy w Centralnym Rejestrze Wyborców, czy taka osoba posiada prawa wyborcze. Jeśli tak, jest wydawane zaświadczenie, system pokazuje, że wydano zaświadczenie, pomimo tego że zainteresowany nie był wpisany do obwodu głosowania - wyjaśnia Katarzyna Korowczyk, pełnomocniczka prezydenta Łodzi do spraw wyborów. Na zaświadczeniu znajdują się dane wyborcy. Oznaczone ono jest specjalnym hologramem. Ważne jest, żeby takiego zaświadczenie nie zgubić. Jeśli to zrobimy - to nie ma możliwości otrzymania duplikatu. Pobierając takie zaświadczenie - musimy go pilnować, bo inaczej nie będziemy mogli oddać głosu.

Ci, którzy wiedzą już gdzie będą w dniu głosowania, mogą skorzystać też z opcji dopisania do listy wyborców. Mogą to zrobić zarówno w urzędzie gminy, w której chcą głosować, jak i przez internet za pośrednictwem strony gov.pl. - Składamy wniosek i wybieramy sobie komisję, w której chcemy głosować. Usługa jest powiązana z ePUAP-em. Możemy wypełnić wniosek właśnie przez stronę ePUAP-u lub popisem osobistym, dowodem osobistym, lub przez mObywatel - informuje Ewa Kacprzyk z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi.

Polacy na stałe mieszkający za granicą, ale chcący głosować w ojczyźnie, powinni złożyć odpowiedni wniosek w gminie lub przez internet. Mogą to też zrobić dzięki dokumentowi wystawionemu przez konsula lub gminę. Urzędnicy zachęcają wyborców, aby formalności dopełnili jak najszybciej. Zapewniają zarazem, że będą gotowi na wzmożone zainteresowanie tuż przed upływem terminu składania wniosków.

