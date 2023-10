Opozycja przygotowuje się na konsultacje z prezydentem. "Będą próbowali nas rozbić"

Przed spotkaniem u prezydenta demokratyczna opozycja wzmacnia swój przekaz i deklaruje, że jest gotowa stworzyć nowy koalicyjny rząd z Donaldem Tuskiem na czele. Jednocześnie apeluje do Andrzeja Dudy, by wysłuchał głosu większości. Prezydencki minister podkreśla, że prezydent nie może opierać się na informacjach medialnych.

To wciąż zdaje się zbyt mało, choć z sejmową arytmetyką trudno dyskutować, bo Prawu i Sprawiedliwości do większości w Sejmie brakuje 37 głosów. Szef sztabu partii Joachim Brudziński przyznał, że na demokrację nie ma się co obrażać, a miejsce PiS-u widzi w opozycji. To jednak nijak ma się do oczekiwań innych polityków ugrupowania.