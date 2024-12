WOŚP zbiera już pieniądze na onkologię dziecięcą. Większość nowotworów u dzieci można wyleczyć

- Jeżelibyśmy zebrali tyle, ile było w zeszłym roku, ponad 282 miliony złotych, to onkologia i hematologia byłyby zabezpieczone we wszystko to, co sobie wymarzyliśmy, co nam podali eksperci, co należałoby kupić - twierdzi Jurek Owsiak, prezes WOŚP.