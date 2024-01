WOŚP 2024. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra niemal we wszystkich zakątkach świata

czytaj dalej

Taki dzień zdarza się tylko raz do roku, a noszone przez bardzo wielu czerwone serce to jego symbol. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to unikatowa na światową skalę - pełna życzliwości, dobroci i szczodrości akcja. W 2024 roku WOŚP gra już po raz 32.