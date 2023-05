Wielka Brytania dostarcza Ukrainie pociski manewrujące Storm Shadow. "Żołnierze będą mieli większe możliwości bojowe"

Storm Shadow - co to za broń?

Jedna rakieta waży ponad tonę i ma około 5 metrów długości. Wystrzeliwana jest z samolotu, a napędza ją silnik turboodrzutowy. Rakieta leci nisko, kilkadziesiąt metrów nad ziemią, co utrudnia wykrycie jej przez radary. - One są typu wystrzel-zapomnij. Wystrzeliwujesz i już w trakcie lotu nie możesz jej ani przekierować, ani zniszczyć. Ona jest zaprogramowana i zgodnie z tym programem realizuje, szuka celu, manewruje, żeby nie zostać po drodze zniszczoną i uderza ostatecznie w ten wskazany, zaprogramowany wcześniej obiekt - wyjaśnia były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko.

Był jeden warunek

Według telewizji CNN Wielka Brytania dostała od Ukrainy zapewnienie, ze pociski nie będą wykorzystane do ataków na cele znajdujące się na terytorium Rosji. - Warto zauważyć, że brytyjscy politycy wielokrotnie powtarzali, że postrzegają Krym jako terytorium Ukrainy, nielegalnie zaanektowane przez Rosję. Otwiera to Ukraińcom możliwość użycia Storm Shadow nie tylko do ofensywy we wschodniej Ukrainie, ale także na Krymie, który Rosja uważa za ważny strategicznie - podkreśla Jim Sciutto, korespondent CNN.