Walki frakcyjne w PiS-ie nie słabną. "Dla prezesa Kaczyńskiego nadszedł polityczny czas słodkiej zemsty"

Kara dla "niepokornych" w PiS-ie

Decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości z 29 lipca o odwołaniu szefa krakowskich struktur Michała Drewnickiego, który jest człowiekiem Beaty Szydło, i powołaniu na jego miejsce Barbary Nowak najprawdopodobniej była karą dla małopolskich działaczy za to, że wojewódzcy radni PiS nie wybrali Łukasza Kmity na marszałka. - Tam doszło, jak państwo, wiedzą do kryzysu. On został zażegnany, ale jednak różnego rodzaju konsekwencje muszą być z tego wyciągnięte - skomentował tę sytuację prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W małopolskim PiS-ie konflikt jest tak duży, że przez dwa miesiące Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udało się zmusić działaczy do zaakceptowania na stanowisko marszałka województwa Łukasza Kmity. Głosowano nad jego kandydaturą pięć razy, aż wreszcie prezes musiał ustąpić i zgodzić się na innego kandydata - Łukasza Smółkę, który został wybrany marszałkiem. Właśnie konsekwencją tej wojny ma być zmiana krakowskiego pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości. - Dowiedziałem się, będąc tutaj, w pobliskim sklepie. Zadzwonił do mnie dziennikarz Radia Kraków z pytaniem, czy jest to prawda. Ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo nikt z władz wojewódzkich partii do mnie nie zadzwonił - przyznał wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraków Michał Drewnicki.