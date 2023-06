W Zgierzu jest droga ekspresowa, ale są wątpliwości, jeśli chodzi o ochronę przed hałasem. Wał jest za krótki

Jest pachnąca nowością, jeszcze nie otwarta droga szybkiego ruchu i jest wał chroniący przed hałasem mieszkańców bloków i właścicieli ogródków działkowych. Najpierw wyższy, potem niższy, aż w końcu wału nie ma - choć droga biegnie dalej i widać z niej całkiem niedaleko kilkanaście domów. - Od samego początku wiedzieliśmy, że ta droga tutaj będzie, jakby nikt nie myślał, że będzie się sprowadzał do oazy spokoju i ciszy - mówi Iwona Łastowska, mieszkanka Zgierza. Mieszkańcy widzą z powstania drogi pozytywy, ale też negatywy. - Będę miał łatwiejszy dojazd do Warszawy, ale z drugiej strony jest problem natury technicznej, bo mam dokładnie w tym domu studio nagrań - wyjaśnia Tomasz Wróblewski, mieszkaniec Zgierza. Pan Tomasz obawia się, że od połowy lipca mogą dochodzić do niego dodatkowe dźwięki.