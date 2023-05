W Krakowie odsłonięto gwiazdę Jana A. P. Kaczmarka. "Jego umysł jest wciąż niezwykle genialny"

Jan A. P. Kaczmarek to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Za swoją twórczość otrzymał liczne nagrody - w tym Oscara. W Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim, u stóp Wzgórza Wawelskiego, odsłonięto właśnie jego gwiazdę.

Gwiazda kompozytora Jana A. P. Kaczmarka już błyszczy w krakowskiej Alei Gwiazd. - To są takie piękne promyki, które nam się zdarzają, i na nich budujemy swoją codzienność, teraz już bardzo wymagającą - mówi Aleksandra Twardowska-Kaczmarek, żona Jana A. P. Kaczmarka.

Od dwóch lat życie kompozytora i jego rodziny, zamiast kręcić się wokół filmów, do których muzykę tworzył, toczy się pod znakiem walki z zanikiem wieloukładowym. Choroba jest agresywna i ma ciężki przebieg. - Niezależnie od tego, jak buntuje się ciało Jana, to jego umysł jest wciąż niezwykle genialny - zapewnia żona kompozytora.

Artysta przez wielkie "A"

Jan A. P. Kaczmarek stworzył niezapomniane kompozycje symfoniczne. W pamięci widzów i słuchaczy zapadła muzyka, którą stworzył do ponad siedemdziesięciu filmów i spektakli teatralnych. Przez dekady żył i pracował w Stanach Zjednoczonych. Nie dał się zaszufladkować.

W 2005 roku - po 15 latach na emigracji - za muzykę do wypełnionego gwiazdami filmu "Marzyciel", który opowiada historię autora "Piotrusia Pana", Jan A. P. Kaczmarek odebrał Oscara. - My artyści, w odróżnieniu od sportowców, nigdy nie wiemy czy zrobiliśmy coś dobrego czy nie, bo nawet jak jedni wrzeszczą "arcydzieło", inni mówią "do dupy", a nagroda trochę ustawia te sprawy. Mam Oscara - mówił w lutym 2019 roku Jan A. P. Kaczmarek.