W "klubie milionerów dobrej zmiany" jest kilkadziesiąt osób

W ciągu siedmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy co najmniej 66 osób dołączyło do tak zwanego "klubu milionerów dobrej zmiany". Większość z nich odnalazła się w spółkach Skarbu Państwa.

Senator, lekarz, a do tego emeryt. Na konto byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w 2022 roku wpłynęło ponad pół miliona złotych - choć nie tak dawno temu protestujących rezydentów przekonywał, że "warto pracować dla idei " . Jednak Stanisław Karczewski sam dla idei nie pracuje ani jako senator, ani jako lekarz. Oprócz niemal 150 tysięcy złotych emerytury z tytułu pracy parlamentarnej otrzymał niemal 200 tysięcy złotych i drugie tyle za pracę w szpitalu.

- Nie po to, żeby zarobić tylko i wyłącznie te pieniądze. Poboczny skutek jest taki, ale odciążam swoich kolegów - tłumaczył w 2022 roku były marszałek Senatu. - Te dyżury były wykonywane w sposób prawidłowy. Mam opinie, które tę tezę potwierdzają - zapewniał w 2020 roku Karczewski.

Marcin Pawlicki, Małgorzata Sadurska

Pobieranie wynagrodzenia z tytułu obu zajęć budzi prawne wątpliwości, ale senator Karczewski lekarzem jest od przeszło trzech dekad i trudno odmówić mu kompetencji czy doświadczenia. W przeciwieństwie do jego licznych partyjnych koleżanek i kolegów, których imponujące majątki pojawiły się po przejęciu władzy przez PiS.

- Zajmijcie się tłustymi szczurami, które biegają po ulicach miasta. Zajmijcie się tłustymi szczurami - apelował 23 maja Marcin Pawlicki, radny PiS w Szczecinie, kiedy dziennikarze pytali o jego błyskotliwą karierę w spółkach Skarbu Państwa. Cztery lata temu Pawlicki miał wysłać maila do Joachima Brudzińskiego o treści "Witaj Joachimie, w załączeniu przesyłam CV", by chwilę później objąć posadę w radzie nadzorczej tarnowskich Azotów, a później wiceprezesa Enei, gdzie tylko w 2022 roku zarobił ponad milion sto tysięcy złotych .

Marcin Pawlicki to tylko jeden z mniej znanych lokalnych działaczy partii. Była posłanka i szefowa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy Małgorzata Sadurska - odkąd weszła do zarządu PZU S.A. - zarobiła ponad 9 milionów złotych. Tylko w 2022 roku w zarządzie PZU zarobiła dwa miliony złotych, a towarzyszył jej tam były partyjny kolega z sejmu Andrzej Jaworski i związany z PiS-em były szef CBA Ernest Bejda.

Po tym, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński zauważył, że "tłuste koty" szkodzą wizerunkowi władzy, postanowił uchwalić specjalną uchwałę o nepotyzmie. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że za poprzednich rządów też był nepotyzm, tylko media głównego nurtu to przemilczały. Nieprawda, media o nepotyzmie pisały i mówiły także za rządów PO-PSL. Ponadto, jak zaznacza dziennikarz "Pulsu Biznesu", który od lat zajmuje się tym tematem, nepotyzm w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy jest wielokrotnie większy niż za rządów PO-PSL.

Daniel Obajtek, Ryszard Czarnecki

Rok wcześniej, jako wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Ryszard Czarnecki deklarował, że będzie sprawować funkcję społecznie, ale później okazało się, że pobierał z tego tytułu około dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. - Inni to robią przez całą kadencję, ja przez pół kadencji - tłumaczył w 2021 roku. Według analizy dziennikarzy Wirtualnej Polski z 2022 roku w ciągu siedmiu lat co najmniej 66 osób dołączyło do "klubu milionerów dobrej zmiany". "Talentów biznesowych" związanych z partią władzy, których sektor prywatny jakoś nie docenia.