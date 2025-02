W Bolesławiu znów zapadła się ziemia. Eksperci alarmują: trzeba natychmiast podjąć działania

Kolejne zapadlisko pojawiło się w małopolskim Bolesławiu. Ma średnicę dziesięciu metrów, głębokość sześciu metrów i - co niepokojące - znajduje się blisko zabudowań. Dla okolicznych mieszkańców to nie pierwszy taki raz. W listopadzie ziemia zapadła się zaledwie pół kilometra dalej.

Kolejne pogórnicze zapadlisko pojawiło się w małopolskim Bolesławiu. Znajduje się kilkadziesiąt metrów od zabudowań, na ogrodzonym terenie zakładów górniczych. W latach 80-tych zostało zasypane, teraz doszło do jego reaktywacji. Ma około 10 metrów średnicy i 8 metrów głębokości.

- Będzie prawdopodobnie zasypane przez zakłady górniczo-hutnicze. Raz, że ich działka, dwa - ich tereny były górnicze, więc to jest kompetencja tylko i wyłącznie na dzień dzisiejszy zakładów górniczo-hutniczych - informuje Krzysztof Dudziński, wójt gminy Bolesław.

Zapadliska na tym terenie zaczęły pojawiać się po 2020 roku, po tym, jak kopalnia "Olkusz-Pomorzany", zajmująca się wydobyciem rud cynku i ołowiu, zakończyła działalność. - Poruszając się ulicą Parkową z jednej i z drugiej strony, co kawałek są informacje o tym, by z drogi nie schodzić, nie wchodzić do lasów, dlatego, że mogą występować nowe zapadliska - relacjonuje reporter TVN24 Marcin Kwaśny.