Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w badaniu poziomu cholesterolu. Wyniki były zaskoczeniem

Przesiewowe badania w ramach pierwszej takiej akcji w Polsce - "Lipidogram dla pierwszaka" - trwały od listopada ubiegłego roku do marca tego roku. Wzięło w nich udział prawie 700 uczniów klas pierwszych z zabrzańskich szkół podstawowych. U 15 procent uczniów stwierdzono podwyższone stężenie cholesterolu, i to częściej u dzieci szczupłych.

Najczęściej zaburzenia cholesterolu występują u dzieci szczupłych

- My wiemy już z innych badań, że najczęściej te zaburzenia cholesterolowe u dzieci występują jednak u dzieci szczupłych. Jako zaburzenia wrodzone one nie mają bezpośredniego przełożenia na dietę. Co innego u osób starszych - komentuje Krzysztof Dyrbuś.

Takie wyniki badań dzieci mogą wskazywać na rodzinną hipercholesterolemię. To powinno zmobilizować rodziców dziewczynek do zadbania też o siebie. - Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest około 70 tysięcy hospitalizacji rocznie z powodu zawału serca, to te procenty pokazują, że blisko 10 tysięcy pacjentów rocznie to są młodzi pacjenci z przedwczesną miażdżycą - stwierdził profesor Mariusz Gąsior.