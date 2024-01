TVP płaciła komentatorom za chwalenie rządu. "To jest czysta, polityczna prostytucja"

- PiS bardzo dużo mówił o rodzinach w swoim programie. I dla rodzin w Polsce było to zazwyczaj kilkaset złotych, a dla rodziny na przykład Kurskiego było to półtora miliona - zaznacza Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej i poseł Koalicji Obywatelskiej. Jacek Kurski jako prezes TVP potrzebował "aż" sześciu lat, żeby zarobić tam 4,5 miliona złotych. Nawet jego były asystent - bez matury - otrzymywał wynagrodzenie około miliona złotych rocznie.

Medialne Bizancjum

Być może dlatego prezes PiS "nie wierzył", że komentatorzy w innych mediach wypowiadają się za darmo, a zarobki dziennikarzy są nieporównywalnie skromniejsze. - To, co się wyprawa w Polsce, jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję - stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami 4 stycznia Jarosław Kaczyński.