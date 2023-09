Trwają przygotowania do Marszu Miliona Serc. "Nie ma takiej siły, która mogłaby zatrzymać dobro i prawdę"

Start wydarzenia zaplanowano na Rondzie Romana Dmowskiego na godzinę 12. Uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, skręcą w ulicę Świętokrzyską i później na Rondzie ONZ w aleję Jana Pawła II. Zakończenie zgromadzenia odbędzie się na Rondzie Radosława pod wielką biało-czerwoną flagą. - Zachęcam do tego, żeby rzeczywiście pozostawić samochody pod domami, na parkingach "Parkuj i Jedź". Szyna, metro i pociągi to jest ten środek transportu, do którego zachęcamy korzystać tego dnia - zapowiada Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Ogromne zainteresowanie

Władze miasta chcą być przygotowane na zapowiadany przez organizatorów milion maszerujących. Zdaniem polityków opozycji i organizatorów wyjazdów w regionach to jest realny scenariusz. - Bilety kolejowe są bardzo trudne już do dostania i bardzo dużo ludzi też wybiera się w takim zorganizowanym przez siebie samochodami transportem, więc wiemy, że z Pomorza będzie po prostu bardzo dużo osób - zapewnia Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska. - Zainteresowanie jest bardzo duże, bo mamy chęć pobicia rekordu miliona serc, dlatego myślę, że dużo osób będzie chciało tego dnia 1 października być w Warszawie i wspierać tutaj partie opozycyjne - twierdzi Natasza Łakomy.

Do marszu zachęca też fundacja My Obywatele Unii Europejskiej. - Jest to wydarzenie i skorzystanie z prawa przysługującego nam na podstawie artykułu 57 konstytucji. Zanim nastąpią wybory 15 października, skupmy się na marszu - apeluje mecenas Marek Musiał, pomysłodawca filmu "Chodź z nami na Marsz Miliona Serc!". - To jest marsz, w którym tak naprawdę może pójść każdy. Chłopak z pieskiem, dziewczyna z rodziną, dziewczyna z dziewczyną, starsza pani z wnukami. To jest ważne, żebyśmy na nowo poczuli, że jesteśmy jednym społeczeństwem - wyjaśnia Marta Małecka, przedsiębiorczyni.