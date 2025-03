Topnienie lodowców przyspiesza. Do 2100 roku Szwajcaria może stracić je wszystkie

Lodowce na całym świecie topnieją szybciej niż kiedykolwiek, a to może mieć katastrofalne skutki. Może zmniejszyć dostępność wody dla dwóch miliardów ludzi. W Europie najbardziej stopniały lodowce w Alpach i Pirenejach, tracąc około 40 procent pokrywy. Jedno z niedawnych badań przewiduje, że do końca XXI wieku utracimy połowę globalnej masy lodowcowej.

Lodowce topnieją szybciej niż kiedykolwiek. To wstrząsający wniosek z najnowszego raportu UNESCO. - Jeśli spojrzymy na ostatnie lata, to faktycznie mieliśmy pięć najgorszych lat w historii. Obserwujemy jak z roku na rok tracimy lodowce - mówi Michael Zemp z Monitoringu Lodowców na Świecie.

- Z naszych badań wynika, że w samej Szwajcarii stracimy co najmniej 70 procent całkowitej objętości lodowców. To jest najlepszy scenariusz. Jest realny pod warunkiem, że nie będziemy emitować więcej dwutlenku węgla po 2050 roku, na całym świecie. Ten najgorszy scenariusz mówi o tym, że możemy stracić wszystkie lodowce w Szwajcarii do 2100 roku - podkreśla Matthias Huss, dyrektor zespołu monitorującego lodowce we Szwajcarii.