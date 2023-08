Top of the Top Sopot Festival 2023. Natalia Przybysz i Mrozu zdradzają, na co mogą liczyć widzowie

Trwają przygotowania do tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Jak co roku sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi w Polsce artystami muzyki rozrywkowej. Na scenie wystąpią między innymi Natalia Przybysz i Mrozu.

Top of the Top Sopot Festival 2023 zbliża się wielkimi krokami. Koncerty rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 24 sierpnia. Pierwszy wieczór będzie pod hasłem #I Dance. Tego dnia wystąpi między innymi Natalia Przybysz. - Będziemy gospodarzami pierwszego dnia. Będziemy wspólnie z różnymi wykonawcami, wykonawczyniami grać piosenki Kory oraz zagramy specjalny koncert pod tytułem "Siła kobiet" - powiedziała artystka.

Piosenkarka na scenie pojawi się także czwartego dnia w ramach koncertu #Magic Words. Widowisko wzbogaci też Mrozu. - To jest koncert, który skupia się na lirycznej sferze piosenek. Wystąpię tego dnia z moim zespołem, ale to jeszcze będzie wzbogacone o brzmienie orkiestry pod kierownictwem Daniela Nosewicza - zdradza artysta i dodaje, że taka forma "to zawsze wzbogacenie i uszlachetnienie aranżacji".

Mrozu pytany był o to, co dla niego znaczy być w Operze Leśnej. - Dla mnie to zawsze taki sentymentalny powrót do mojego debiutu, bo 14 lat temu pojawiłem się na rynku muzycznym i pierwszy duży koncert był w Operze Leśnej w Sopocie, ale potem pojawiałem się tam cyklicznie, sukcesywnie - wyznał Mrozu. Nie zdradził jednak, jakie utwory zaśpiewa na sopockiej scenie. - To będzie piosenka, której jeszcze prawdopodobnie nie grałem na tej scenie, a na pewnie nie grałem z orkiestrą - dodał.

O uczucia związane z występem w Operze Leśnej była pytana także Natalia Przybysz. - Dla mnie to przede wszystkim frajda z tego, że jest tyle drzew wokoło i że jestem nad morzem - stwierdziła Przybysz.

Anna Karwan i Małgorzata Ostrowska. Cała rozmowa o Top of the Top Sopot Festival 2023. TVN24

Święto muzyki w Operze Leśnej

Natalia Przybysz i Mrozu są zgodni, że festiwal w Sopocie jest świętem muzyki i chcą zapewnić publiczności najlepsze widowisko. - To jest duża adrenalina i raczej nie myśli się wtedy o tych milionach telewidzów przed ekranami. Raczej reagujemy na to, co daje nam publiczność i na odwrót - ocenił Mrozu.

- Nazywam to takim błyskiem, bo ledwo się na tę scenę wejdzie i za chwilę jest już po wszystkim, a przygotowania są długie - dodał Mrozu.

Na festiwalu nie zabraknie też innych artystów, którzy zadbają o dobrą zabawę i rozruszają sopocką scenę. - Na pewno będzie dużo dobrej muzyki, dużo polskiej muzyki - zapewnił Mrozu.

Wydarzenie przygotowane zostanie przez Festival Group, a transmitowane będzie na antenie telewizji TVN.

Źródło: Fakty po Południu TVN24