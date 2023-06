Tomasz Poręba rezygnuje z funkcji szefa sztabu wyborczego. Opozycja: PiS-owi brakuje pomysłów na kampanię

Moment na rezygnację szefa sztabu pewnie zawsze jest nieodpowiedni i trudny, a powody i motywacja do odejścia muszą być mocne. Co zatem stoi za ostateczną decyzją Tomasza Poręby? Czy tylko krytyka dawnych kolegów, czy brak pomysłu na kampanię w obliczu ofensywy głównego rywala?

W polityce to jedna z takich decyzji, które pokazują miejsce, w jakim znajduje się partia. - Mieliśmy dwugłos, mieliśmy dualizm. Można było mieć wrażenie, że są dwa sztaby wyborcze: jeden przy premierze Morawiecki, drugi na Nowogrodzkiej - ocenia prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- Prawdopodobnie prezes Kaczyński nie chce dopuścić do takiej sytuacji, że Poręba będzie walczył z Morawieckim, Morawiecki będzie walczył z kimś jeszcze, a dodatkowo w to będzie wchodził Duda, jeszcze jest frakcja Szydło, a jeszcze Brudziński - uważa dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. marketingu politycznego.

Krytyka byłych spin doktorów PiS

Moment szczególny jest tym bardziej, że dokładnie za tydzień na kolejnej konwencji programowej Zjednoczona Prawica ma pokazać siłę i jedność. - To miała być wielka manifestacja ludzi PiS-u i - z tego, co słyszałem - Poręba powiedział, że nie da rady zmontować takiej dużej manifestacji, więc został poproszony, żeby chociaż zorganizować wiec duży i też były z tym kłopoty - mówi Oczkoś.

- Nie było żadnych błędów, natomiast zawsze potrzebne są zmiany, bo cel jest jeden, a cel to wygrać wybory - komentuje minister rozwoju Waldemar Buda.

Choć politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią dzisiaj o wdzięczności dla europosła Poręby, a minister Waldemar Buda przekonuje, że sztab błędów nie popełniał, to decyzji o dymisji nie sposób nie łączyć z medialnymi rozliczeniami z minionego tygodnia, kiedy Tomasza Poręba otwarcie skrytykowali byli sztabowcy PiS-u - europoseł Adam Bielan i doradca prezydenta Marcin Mastalerek.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że my kampanią z 2015 roku nie wygramy wyborów w 2023 roku - powiedział Bielan. - Są cztery miesiące do wyborów, PiS jest w defensywie i powinien sobie jasno powiedzieć: tak, popełniliśmy błędy - stwierdził Mastalerek.

Poważnym błędem miało być nieprzygotowanie partii do ofensywy Donalda Tuska. W środę w Sejmie było pilne posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości, nieoficjalne informacje, że prezes Kaczyński wzywać miał do restartu kampanii, potwierdził minister sportu i turystki Kamil Bortniczuk. - Kampania potrzebuje restartu - takiego słowa użył prezes Kaczyński, przemawiając do posłów i senatorów - przyznał polityk.