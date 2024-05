Były urzędnik w resorcie Ziobry: chciałbym przeprosić Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Na ponad 20 milionów mógł liczyć ojciec Tadeusz Rydzyk

"Mówimy o pieniądzach wszystkich Polek i Polaków. Obrzydliwe, straszne"

- O co chodzi z tymi Kołami Gospodyń Wiejskich? Przecież oni prowadzą działalność edukacyjną. To bardzo dobrze, że się wspiera tego rodzaju organizacje, żeby chociażby uczyły, jak sobie radzić w sytuacji przemocy - skomentował Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Dotacje, które były dawane tylko swoim, to był ich sposób na to, żeby się wzbogacić. To jest najgorsze w tym wszystkim, bo mówimy o pieniądzach wszystkich Polek i Polaków. Obrzydliwe, straszne - oceniła Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, kandydatka Lewicy do europarlamentu.