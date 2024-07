To nie tylko liczby, to ludzkie tragedie. Od początku wakacji utonęło 87 osób

Najtragiczniejszy weekend w sezonie

Grzechy główne Polaków nad wodą

- Jeżeli widzimy osobę, która znajduje się w wodzie i potrzebuje pomocy, przede wszystkim należy powiadomić służby, tak żeby ten łańcuch przeżycia już został uruchomiony. My jako osoby postronne starajmy się nie wchodzić do wody. Jedyne, co możemy zrobić, jeżeli jest taka możliwość, to podać linę, podać jakąś gałąź - informuje Przemysław Janusz.