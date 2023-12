Termomodernizacja, nowe drogi, inwestycje na lata. Pieniądze na KPO to ogromna szansa dla samorządów

Dobre wiadomości z Brukseli to dobre wiadomości dla wielu samorządowców. - Chce się rzec: nareszcie - mówi o odblokowaniu unijnych środków prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk. Pierwsze 22 miliardy złotych to zaliczka z funduszu REPowerEU. Pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w tym roku. - To nie jest ot taki sobie prezencik. To są już teraz, od razu poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną - zaznacza premier Donald Tusk.