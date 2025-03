"Teraz musimy naprawdę się obudzić". Politycy z całej Europy rozmawiają w Sejmie o bezpieczeństwie

- Chcę powiedzieć, że to zagrożenie jest bardzo poważne. To nie są tylko i wyłącznie słowa, ostrzeżenia, ale to są różnego rodzaju raporty, które też do was trafiają. To jest neoimperialna strategia Rosji, która nigdy z tej polityki nie zejdzie - wskazywał z mównicy sejmowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.