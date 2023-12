Telewizja Polska wraca w ręce obywateli. "Prezydent mówi: deklaruję, że będę współpracował"

Nowa władza obrała kurs na zmianę. Tak, by media publiczne były takimi nie tylko z nazwy. PiS wszelkimi sposobami zdaje się krzyczeć "cała wstecz". Siedziba TVP jest ogrodzona barierkami i policyjną taśmą. W budynku nadal czuwają posłowie PiS.

Barierki rozstawiane przed siedzibą TVP to efekt tego, co działo się na Woronicza 17 w poprzednich dniach. W siedzibie TVP dochodziło do kłótni i przepychanek z policją. Posłowie PiS, zamiast brać udział w pracach Sejmu, przyjeżdżali do budynku Telewizji Polskiej na "interwencje poselskie", a wraz z nimi do budynku dostawały się inne osoby. Do gmachu TVP wraz z posłem PiS Dariuszem Mateckim wszedł Robert Bąkiewicz w roli "asystenta" Mateckiego. Były lider narodowców nie widnieje w oficjalnym spisie współpracowników posła, a mimo to panowie nie tylko przeszli przez bramki, ale dotarli także do studia, gdzie trwały przygotowania do wieczornego programu. Dopiero potem zostali wyproszeni z budynku przez policję. Sami posłowie PiS, także obecni w TVP, nie umieli wytłumaczyć, co tam robił były lider narodowców.

Bronić wolności słowa razem z Robertem Bąkiewiczem, który zasłynął między innymi zagłuszaniem przemówienia uczestniczki Powstania Warszawskiej, przyszedł Dariusz Matecki, który odegrał ważną rolę w akcji rządowych mediów. Akcji, przez którą ucierpiała rodzina posłanki Magdaleny Filiks. - To, że przywracamy w Polsce prawo i praworządność i to, że media publiczne mają szansę stać się mediami publicznymi naprawdę, to w mojej ocenie jest za mało. Tam pracują osoby, które ponoszą odpowiedzialność naprawdę za różne przestępstwa. Dla mnie to była zorganizowana grupa przestępcza - podkreśla Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej.

W siedzibie TVP wciąż są posłowie PiS TVN24

Andrzej Duda deklaruje gotowość współpracy z rządem

Od ośmiu lat przekaz telewizji, wcześniej publicznej, a do środy pro-pisowskiej, skupiał się na uderzaniu w Donalda Tuska, politycznym hejcie i kampanii nienawiści wobec swoich oponentów. Teraz szef klubu PiS i były minister obrony narodowej tak chce bronić TVP. - Zamierzamy walczyć o praworządność, sprzeciwiamy się łamaniu konstytucji. To, z czym mamy do czynienia, to dyktat. Pułkownik Sienkiewicz wprowadza obyczaje rodem z PRL-u - uważa Mariusz Błaszczak z PiS.

To jednak dopiero początek, bo kwestia mediów publicznych musi zostać rozwiązana ustawowo. Co do tego zgadzają się prezydent, premier i marszałek Sejmu. - Prezydent mówi "deklaruję, że będę współpracował". To musi być załatwione ustawą. Pan premier pyta pana prezydenta "kiedy możemy zacząć, jutro?". Prezydent odpowiada "nie ma problemu, nawet jutro". Więc rozumiem, że jest gotowość, żeby ta rzecz została, i ta związana z KRS-em, załatwiona na gruncie ustawy, o której my zawczasu porozmawiamy z panem prezydentem, a nie będziemy uchwalać coś, co poczekamy, że on zawetuje - wyjaśnia Szymon Hołownia.

Na razie prezydent otwarcie krytykuje przeprowadzone zmiany. - Została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały, zdaniem ministra konstytucyjnego, zastępują ustawy - uważa Andrzej Duda. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz - odpowiadający za zmiany w TVP, Polskim Radiu i PAP-ie - nie chce komentować słów prezydenta i nie informuje o dalszych planach.

Autor:Katarzyna Skalska

Źródło: Fakty po Południu TVN24