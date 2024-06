Taylor Swift przywitana po królewsku w stolicy Wielkiej Brytanii. "To jest kult Taylor, totalne szaleństwo"

Iście królewskie powitanie amerykańskiej gwiazdy na Wyspach Brytyjskich. Przed Pałacem Buckingham orkiestra zgrała hit Taylor Swift, która na półmetku swojej światowej trasy koncertowej dotarła właśnie do stolicy Wielkiej Brytanii.

Piątkowy, pierwszy z trzech koncertów na Wembley, oczarował publiczność. - W Londynie jest wspaniała atmosfera, nawet kiedy jechałam metrem ludzie życzyli sobie dobrej zabawy i było widać, że wszyscy są dla siebie tacy mili. Chyba właśnie o to chodzi - opisuje Ellie Downing, jedna z fanek Taylor Swift. - Mamy bransoletki, które robiliśmy przez kilka nocy. To wspaniałe doświadczenie móc robić coś razem - mówi Caroline Lewis, fanka piosenkarki.

Najbardziej dochodowa trasa w historii

Występy na Wembley mogą pomóc multiinstrumentalistce z Pensylwanii w ustanowieniu rekordu najbardziej dochodowej trasy koncertowej wszechczasów. Do tej pory Swift wygenerowała blisko 850 milionów dolarów wpływów ze sprzedaży ponad trzech milionów biletów.

Na scenie nikt nie olśniewa tak, jak ona. I nikt nie przyciąga tylu fanów.- Nie mogę doczekać się tego widowiska. Myślę, że to będzie po prostu niesamowite - mówi fanka Taylor Swift Lisa Boonstra. - Całkowicie zdominowała przemysł muzyczny, słuchem jej muzyki odkąd byłem dzieckiem, więc uczestniczenie w dzisiejszym koncercie wydaje mi się takie nierealne - dodaje Charlie Bowdler, entuzjasta Taylor Swift.

Taylor Swift dosłownie trzęsie ziemią w Europie

- Ludzie żartują, że "należę do sekty", ale sama to czasami mówię swoim przyjaciołom: tak, to jest kult Taylor, totalne szaleństwo, o czym świadczy chociażby liczba osób, które pojawiają się na jej wydarzeniach - mówi Katie Sum fanka Taylor Swift.